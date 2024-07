Taylor Swift terremoto non solo nella musica | fa letteralmente tremare la terra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non è la prima volta. E, fidatevi, non sarà nemmeno l’ultima. Gli «ies» sono tornati a colpire, e questa volta hanno fattoil suolo di Zurigo! Martedì sera, al concerto di, i fan sfegatati hannoscosso lasotto i loro piedi, provocando vibrazioni sismiche rilevabili fino a sei chilometri di distanza. Sì, avete letto bene, sei chilometri! Il Servizio sismico svizzero del Politecnico di Zurigo ha registrato il picco di queste vibrazioni intorno alle 19:00, quandoha fatto il suo ingresso trionfale sul palco del Letzigrund. A quel punto, circa 50.000 fan hanno iniziato a saltare e ballare come se non ci fosse un domani. E chi può biasimarli? Quando la tua idola inizia a suonare, le emozioni non si possono proprio contenere.