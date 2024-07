Supermedia | il Centrodestra si consolida sul Centrosinistra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - A distanza, ormai, di un mese dalle elezioni europee, i consensi ai partiti sino, accentuando le tendenze emerse già la scorsa settimana. Nel, dunque, FdI conferma la sua posizione predominante (29%) mentre Forza Italia si piazza davanti alla Lega (9% contro 8,5%) anche senza l'apporto di Noi Moderati. Nel campo dell'opposizione, si conferma il buon dato di Pd e Avs, mentre M5s si mantiene al di sopra del 10%. Tra i partiti 'centristi', comunque tutti sotto il 4%, Azione con il suo 3,3% è davanti a Iv (al 2%) e +Europa (all'1,9%). Questa, nel dettaglio, laliste: FdI 29,0 (+0,2) Pd 23,8 (-0,3) M5s 10,3 (+0,3) Forza Italia 9,0 (-0,6)* Lega 8,5 (-0,5) Verdi/Sinistra 6,9 (+0,1) Azione 3,3 (-0,1) Italia Viva 2,0 (nd)** +Europa 1,9 (nd)** Pace Terra Dignita' 1,8 (-0,4) Noi Moderati 1,1 (nd)* Sud chiama Nord 1,0 (-0,2) Questa invece laCoalizioni 202247,6 (+0,2)32,6 (-0,2) M5S 10,3 (+0,3) Terzo Polo 5,3 (=)*** Altri 4,2 (-0,3) * Alle europee lista unica Forza Italia-Noi Moderati ** Alle europee nella lista Stati Uniti d'Europa *** Rispetto alla somma del dato di Azione e 1/2 di Stati Uniti d'Europa NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al risultato delle elezioni europee (8-9 giugno 2024).