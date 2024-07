Superbike | Toprak Razgatlioglu in Gresini Racing?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un desiderio cullato da diverse stagioni che, adesso, potrebbe diventare realtà. O almeno così spera. L’attuale leader del Mondiale 2024 della, che corre in sella a una rinnovata BMW, vorrebbe compiere il grande salto in MotoGP nella prossima annata motoristica. Il suo pensiero è chiaro e recentemente è stato ufficializzato dall’agente Kenan Sofuoglu che ha fatto arrabbiare, e non poco, il marchio tedesco. Ma chi potrebbe accogliere il turco nella classe regina? L’unica pista, almeno in questo momento, sembra essere quella di: due “No, grazie” e un “Forse” dalla MotoGP.unica chance? Non ci sono moltissime porte aperte, in realtà, per l’attuale leader del Mondiale 2024 della