Sovrintendente Scala ' intitolare Malpensa a Carla Fracci'

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildel Teatro alladi Milano, Dominique Meyer, ha firmato la petizione di Filt Cgil nazionale, Cgil Milano, Cgil Lombardia per l'intitolazione dell'aeroporto di. Lo scalo, come hanno fatto sapere da poco il Mit e l'Enac, è stato intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi Le sigle sindacali hanno chiesto a Enac, Sea, Comune di Milano, Regione Lombardia e ministero dei Trasporti di non procedere con l'intitolazione al Cavaliere in quanto nome "profondamente divisivo". "Il nome che proponiamo - si legge nella nota della Cgil inviata alle aziende e istituzioni - ha trasmesso in tutto il mondo l'eleganza, lo stile e la bravura, quale migliore esempio delle capacità artistiche del nostro Paese. Si tratta di, milanese, già Dama di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana; medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e insignita dal New York Times del titolo di prima ballerina assoluta".