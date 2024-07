Sondaggi elettorali Tecné Forza Italia al 10%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2024) In crescita la popolarità di Elly Schlein Le ultime intenzioni di voto dimostrano un quadro di stabilità per il centrodestra, che non perde né guadagna voti, ma al suo interno cresce, che torna al 10% tondo, e compensa le leggere discese di Fratelli d’, ora al 28,7%, e della Lega, all’8,7%. All’opposizione secondo questidomina il Pd, che guadagna un decimale e va al 24,6%, solo 4,1% al di sotto di Fratelli d’. Molto distante è ormai il Movimento 5 Stelle, sott il 10% e stabile al 9,6%. Quasi tutti in discesa gli altri partiti, Verdi e Sinistra cala di un decimale e va al 6,7%, Azione ne perde due ed è al 3,2%, mentre +Europa scende ma resiste al 2%, uno 0,1% davanti aViva, all’1,9%.