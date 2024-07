Siria e Matteo di Temptation Island si sono lasciati? Arriva segnalazione bomba

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) A pochissimo dall’inizio della terza puntata di, prevista per questa sera, giovedì 11 luglio, è trapelata unasu una coppia, ovvero,. I due hanno scelto di partecipare al programma soprattutto per volere di lei, in quanto, dopo un dimagrimento notevole, ha iniziato a porsi delle domande sulla sua vita e sulla sua relazione. Per tale ragione, vuole capire se valga la pena di continuare la storia con il suo fidanzato. Durante le prime due puntate, però, abbiamo visto che la ragazza si è relazionata con diversi tentatori, uno in particolare, generando la forte gelosia di. Ebbene, secondo latrapelata in queste ore, pare proprio che i due abbiano preso la decisione di uscire dal programma separatamente.