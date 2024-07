Shelley Duvall | morta a 75 anni la star di Shining e Nashville

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 luglio 2024), l’attrice minuta dagli occhi grandi, che si è aggiudicata il premio come Miglior attrice a Cannes per Tre donne di Robert Altman e che ha sopportato le intense tecniche registiche di Stanley Kubrick, èa Blanco, in Texas, all’età di 75. A divulgare la notizia è stato il compagno della compianta interprete, il musicista Dan Gilroy, in una dichiarazione a Variety. Laera nota per aver collaborato più volte con Altman, che le offrì il suo primo ruolo in Anche gli uccelli uccidono. In seguito, è apparsa in I compari e in Gang (Thieves Like Us), prima di entrare nel cast di, nel 1975. Altman la scelse ancora per Buffalo Bill e gli indiani e le diede la possibilità di brillare con Tre donne, grazie al quale vinse il Cannes Film Festival Award come Migliore attrice e si aggiudicò una nomination ai BAFTA.