Serena Bortone anno di stop | così Rai voleva umiliarla con programma no-sense

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il nuovoproposto dalla Rai anell'access prime time del sabato su Rai3 non vedrà la luce. La decisione dell'azienda di chiudere CheSarà dopo il caso Scurati e di dimezzare l'impegno della conduttrice a una sola serata, con il divieto di trattare temi politici, ha portato a un inevitabile fallimento delle trattative tra la Rai e. Negli ultimi mesi, la trattativa trae la Rai è stata caratterizzata da negoziazioni intense, culminate in un rifiuto netto da parte della conduttrice. Secondo fonti interne a Viale Mazzini citate da Fanpage.it, l'offerta presentata era inaccettabile per la giornalista. Il, infatti, sarebbe stato collocato in una fascia oraria complicata, con limitazioni stringenti sui contenuti, escludendo argomenti di attualità e politica.