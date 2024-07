Sanremo rock festival | quando ci sono le finali regionali Marche a Loreto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - Domani, venerdì 12 luglio, asi terranno ledi& Trend. Il contest si terrà in piazza Papa Giovanni XXIII dalle 21. Maurizio Socci condurrà la serata che vedrà come ospiti la cantautrice Mariella Nava e Fritz, cantautore emergente maceratese prodotto da Emilio Munda.& Trendè il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena(indie, alternative, pop, hard. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nel 1987 come ‘costola’ del più famosodella Canzone italiana,è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi.