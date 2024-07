Quasi un milione contro il dissesto idrogeologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al via i lavori per la mitigazione del rischionel centro storico di Appignano del Tronto. Un passo importante è stato fatto, grazie all’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche sono stati finanziati 992mila euro. I lavori si concentreranno sul versante che degrada verso il Fosso dei Pioppi e sono stati affidati in seguito all’aggiudicazione della gara alla ditta Coest, con la direzione dell’ingegnere Francesco Trovarelli. Il centro storico ha una lunga storia di resistenza, nei secoli è stato caratterizzato da frane e dissesti continui. Questa fragilità naturale, pur modificando la forma del paese, ne ha esaltato la resilienza. Dai primi anni ’90, l’amministrazione comunale ha attuato interventi di consolidamento in fasi successive, riguardanti principalmente singoli tratti del versante.