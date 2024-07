Quanti anni di carcere rischia Morgan se venisse condannato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024)dise il giudice lo reputasse realmente colpevole dei crimini per cui è stato denunciato? Una domanda che ci siamo posti tutti e che ha fatto pure Grazia Sambruna all’avvocatessa di Angelica Schiatti, tal Marta Nirta. “aveva assoldato due uomini per rapire Angelica”, l’avvocatessa di Schiatti svela aneddoti gravissimi https://t.co/eRz0a96KcV @LaSambruna — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 10, 2024 “Voglio precisare una cosa” – ha esordito l’avvocatessa fra le pagine di MowMag – “ci siamo costituiti parte civile e questo implica alcune cose tra cui formulare una richiesta in denaro per i dsubiti. Abbiamo chiesto 150mila euro sapendo bene che questa cifra non sarebbe mai stata accettata da Castoldi – che, infatti, ci ha controproposto 15mila euro (ride, ndr).