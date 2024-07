Quale coppia è in procinto di scoppiare? Tutte le anticipazioni di ciò che vedremo questa sera su Canale 5

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2024 continua. Al centro della terza puntata – in onda staalle 21.35 circa su5 – una svolta importante. A guidare il racconto, come sempre, Filippo Bisciglia, che fa da tramite tra le coppie di fidanzate e fidanzati. Temptation Island 2024: chi sono le coppie diedizione X Leggi anche › “Temptation Island 2024”, seconda puntata: per Lino e Alessia arriva il falò di confronto? Anche per quest’edizione, il date show prodotto da Maria De Filippi è il programma non sportivo più seguito dell’estate: le ultime puntate hanno toccato picchi del 25%.