Perché la scelta dell’inglese come lingua internazionale è una questione identitaria per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Parliamo ucraino. Laha un valore». Frasiquesta si leggono un po’ ovunque in Ucraina, dagli spazi per i manifesti pubblici fino alle pareti degli autobus, proprio dove l’abbiamo trovato anche noi de Linkiesta. Era l’estate del 2023, eravamo a L’viv, ma oggi, a un anno di distanza, lalinguistica sembra aver assunto un peso se possibile ancora maggiore. Il valore della, si diceva. Il 26 giugno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che ratifica l’ingleseufficiale per le comunicazioni internazionali. Dagli ambienti diplomatici fino agli uffici governativi, i funzionari ucraini dovranno essere in grado di padroneggiare l’inglese cosìprevisto dal disegno di legge presentato lo scorso anno e al quale la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha aggiunto un emendamento per fornire un sostegno economico alle sale cinematografiche che proiettano film inoriginale.