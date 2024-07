Ora Ursula è appesa a un filo blitz irlandese | clamoroso passo indietro chi la scarica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La riconferma divon der Leyen alla guida della Commissione europea dovrà passare da una strettoia di negoziati, accordi, concessioni, scelte. Come logico. E ieri se n'è avuto un primo assaggio, alla partenza del giro di incontri che l'ex presidente della Commissione sta facendo coi vari gruppi in vista della plenaria della settimana prossima, dove si voterà per il suo secondo mandato. Ieri il primo gruppo che ha incontrato è stato Renew Europe. E già lì si è registrata una piccola, ma significativa, defezione. I sei eurodeputati della delegazione, infatti, hanno fatto sapere che non la voteranno. La ragione di questa scelta è nella posizione assunta dalla presidente della Commissione su Gaza, aspramente criticata dagli irlandesi.