Offerta di lavoro Leroy Merlin ricerca 25 figure professionali per i suoi negozi e showroom in Lombardia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 luglio 2024 – Siete alladi uno volete cambiare il vostro attuale impiego?Italia è alladi circa 25 diversenelle province di Como, Milano e Monza-Brianza. Nella provincia di Milano e Monza-Brianza, sono aperte le selezioni per venditori progetto esperti da inserire nei idi Assago, Agrate, Busnago, Baranzate, Carugate, Corsico, Nova Milanese, Lissone, Pantigliate e Rozzano. Nella provincia di Como, l’azienda è invece alladi consiglieri di vendita specializzati in vista dell’apertura di un nuovodedicato al mondo del bagno, suolo e serramenti. Per entrambi i ruoli, l’inserimento lavorativo sarà accompagnato da un percorso di formazione gratuito e propedeutico.