Nuoto Gherardini e e Chiarcos Campioni regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Doppio alloro toscano per il TNT Empoli, che nelle recenti competizioni in acque libere a Piombino ha confermato la propria grande tradizione neldi fondo. L’impresa è riuscita alla 24enne Larae al classe 1991 Riccardo, che si sono aggiudicati i titoli‘Assoluti’. Nella stessa manifestazione sono arrivati anche il 5° e il 7° posto degli Juniores Leonardo Doccini e Leonardo Mancini. In piscina, poi, la società empolese si è messa in mostra alla rassegna unica estiva di prove veloci (50, 100 e 200 metri), divisa tra Firenze e Livorno. Oro per Anita Savino (2006) nei 200 misti e bronzo per Daniele Toni (‘00) sui 200 stile libero. Nella finale estiva degli Esordienti B, gli empolesi hanno centrato l’argento.