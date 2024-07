Napoli ufficializzato il futuro di Di Lorenzo | la lunga lettera ai tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giovanni Disarà un calciatore delanche nella prossima stagione e nel. Dopo gli ultimi momenti di tensione e la richiesta di cessione, il calciatore della Nazionale italiana ha cambiato idea. La conferma è arrivata dal diretto interessato attraverso unapubblicata sul sito ufficiale. “Caridel, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare.