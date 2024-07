Meloni alza la spesa militare e taglia fondi a Sud e asili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giorgia, prima di partire per il vertice di Washington, ha confermato l’intenzione del suo governo di aumentare la. Attualmente, è previsto che questa raggiunga l’1,44% del PIL nel 2025, ma la leader punta a modificare questa percentuale, in aumento, portandola all’1,6%. Questa decisione arriva in un contesto di politiche di bilancio controverse, caratterizzate da tagli significativi in altri settori. Recentemente, sono statiticruciali per il Sud e per altri servizi sociali essenziali, come glinido, nonostante le promesse di sostegno alla maternità fatte, soprattutto in campagna elettorale. La combinazione di queste scelte politiche ha suscitato polemiche, poiché sembra contraddire le dichiarazioni del governo sulla priorità data al sostegno alle famiglie e allo sviluppo del Sud.