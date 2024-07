L’informazione non può essere un optional

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è il piacere, probabilmente innato nella natura umana, per la concretezza del mondo reale nella decisione del ministro Valditara di proibire l’uso del telefono cellulare agli alunni e agli studenti più giovani, ragazzi da “riabituare - ha spiegato - al rapporto con la carta e con la penna”, alla lettura della pagina vera di un libro vero. Perché proprio le cose vere, quelle che puoi anche toccare con mano, sono uno straordinario veicolo di apprendimento e di crescita. E, allora, fa ancora più piacere sapere che anche il responsabile dell’Istruzione pensi - leggete l’intervista qui a fianco - che una buona didattica non possa prescindere dal confronto con la realtà, e che mettere a disposizione di ciascuna classe un paio di copie dei principali giornali quotidiani, i giornali fatti con la carta, quelli che profumano di inchiostro, sarebbe di grande beneficio per tutti.