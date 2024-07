La Talpa si farà alla Temptation Island | chi conduce formula e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lasie questa sembra già una conquista, visto che per anni gli spettatori hanno atteso invano il ritorno di questo programma nei palinsesti televisivi. I motiviessenzialmente due: un sorta di sentimentalismo da amarcord e il fatto che il programma preveda un gioco e non soltanto che il pubblico debba vedere dei concorrenti pascolare dal divanocucina passando per il giardino e ritorno. In sostanza, a caratterizzare Laè un gioco: quindi si parte da una situazione per poi arrivareconclusione con un quadro del tutto differente. E questo potrebbe realmente fare al caso di un pubblico ormai anestetizzato da Grande Fratello e Isola dei Famosi, non a caso due reality la cui ultima è stata la stagione della totale disfatta televisiva.