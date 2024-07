La riconoscenza del vino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Thanks for the Dance”, grazie per il ballo, è un album postumo del cantautore canadese Leonard Cohen, pubblicato nel 2019 grazie alla sollecitudine del figlio Adam, il quale coinvolse numerosi musicisti, già collaboratori del padre, nell’interpretazione del canovaccio lasciato dall’artista. Dopo l’ascolto del disco, decisi di assumerne il ringraziamento contenuto nel titolo come espressione diper quei vini che sono talmente festosi da bastarmene un sorso per farmi prendere dal vortice della bellezza e per quei libri dalla scrittura talmente radiosa che me ne basta una pagina per far danzare le mie giornate. Non è raro incontrarne, di vini e di libri così, se siamo disponibili ad accoglierli con gratitudine, e così pure non è infrequente conoscere delle belle persone, se siamo aperti ai loro abbracci.