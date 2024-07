Infiltrazioni negli appalti pubblici a Sciacca Agrigento | 7 arrestati tra loro un pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Sette arresti per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare Cosa nostra, scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti. È l’esito di un blitz contro la famiglia mafiosa di. Gli investigatori ipotizzanonelle elezioni comunali del 2022 e: dalla rete fognaria, all'area portuale, fino all'hub vaccinale e alla recinzione dell'area sequestrata di Scala dei Turchi. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Compagnia dihanno eseguito due ordinanze emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 7 persone, di cui cinque recluse in carcere e due ai domiciliari.