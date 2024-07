Imbarcazioni a vela affittate abusivamente per dormire e fare colazione | una denuncia e quattro sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rimini, 11 luglio 2024 –percon prenotazioni online: scoperte dalla Finanzada diporto utilizzate per attività commerciali illecite. Gli accertamenti hanno riguardato il fenomeno, in crescente diffusione, del cosiddetto “boat & breakfast”, con il quale i proprietari di, anche di lusso, offrono ai loro clienti la possibilità diin barca, con lainclusa, per tutti i periodi dell’anno e con prezzi che variano fino ad arrivare a cifre importanti. Ma tutto ciò non è consentito dalla legge, perché leda diporto non hanno l’abilitazione all’utilizzo commerciale e quindi non sono adibite al “noleggio occasionale”. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle di mare, dunque, sono stati avviati partendo proprio dalla consultazione di fonti aperte, quali social network e siti internet di booking on line, e dai riscontri effettuati in mare, nelle darsene e porti turistici e presso gli Enti competenti.