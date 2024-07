Illuminazione e porfido | lavori da lunedì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dainizieranno alcuninel centro storico, in via Frova e Libertà, per rifare l’pubblica, il manto stradale e i cubi di. Per qualche giorno sarà anche interrotta la circolazione della metrotranvia, la linea 31 (nella foto), che sarà sostituita da un autobus. Il settore Opere pubbliche, Ambiente ed energia ha infatti programmato alcuni interventi nel cuore della città. Insieme ai tanti cantieri in corso per la realizzazione delle grandi opere del Pnrr – tra cui la riqualificazione del palazzetto dello sport – e ai diversidi manutenzione straordinaria, "sono previste manutenzioni di carattere più ordinario, ma comunque non trascurabili". Iin partenza riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti di via Libertà e via Frova, con l’installazione di nuove lampade a led a migliore efficienza energetica.