Il gala in piazza per Ant | tutto esaurito in Santa Maria Novella Ecco chi c’era

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – Mercoledì sera un grande successo per “A Night for Ant”, l’evento benefico total white patrocinato dal Comune di Firenze realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita “Bimbi in Ant”, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. Dopo il grande successo delle tre passate edizioni che hanno visto la partecipazione di grandi ospiti come Patty Pravo, Giusy Ferreri e Arisa,ha fatto da palco alla manifestazione. “Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione Ant – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno ad ANT.