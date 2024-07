George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attore e attivistaha suscitato un acceso dibattito politico dopo aver inviato Joea farsi da parte per le prossime presidenziali.ha rilasciato una dichiarazione molto scottante in cui invita l’attuale Presidente degli Stati Uniti, Joe, a ritirarsiper le elezioni presidenziali del 2024., noto per il suo impegno in cause sociali e politiche, ha espresso preoccupazioni sull’età die la sua capacità di condurre una campagna elettorale vincente contro il probabile candidato repubblicano, Donald Trump.e Joe@Foto Crediti Ansa – VelvetMagLe parole diIn un’intervista rilasciata a un importante quotidiano e riportata anche da Ansa,avrebbe affermato: “Joe, io ti adoro, ma è tempo di farsi da parte.