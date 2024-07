Filippine | terremoto di magnitudo 7 1

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

Undi7.1 ha colpito la costa delle. Lo riporta il Centro sismologico europeo mediterraneo. La scossa si è verificata alle ore 10:25 (ore 04:25 in Italia). L'epicentro è stato localizzato a 148 chilometri a sud-est della città di Zamboanga, al largo della costa est dell'isola di Mindanao, la seconda isola più grande delle. In quella zona di costa delle, a sud est dell'isola, vivono circa 457.000 persone. Al momento non sono stati segnalati danni o vittime e non è stata emessa un'allerta tsunami come conseguenza del. La profondità stimata è stata di circa 621 Km.