Estate senza eventi | la rivolta del commercio

(Di giovedì 11 luglio 2024) "La città si sta spegnendo, sempre più saracinesche si stanno abbassando. I turisti sono pressochè dimezzati negli ultimi due anni. Già lo scorso anno con un documento avevamo messo nero su bianco la nostra delusione per un’che non fu all’altezza". E ancora: "Il nuovo programma di Jesiè assolutamente insufficiente per interessare e coinvolgere la città. Per il secondo anno il centro storico è penalizzato". La dura presa di posizione arriva da due associazioni per un totale di una novantina di attività del centro tra bar, locali, ristoranti e negozi. Jesi Città da Vivere e Jesi Centro hanno scritto e protocollato in Comune una lunga "Lettera a Jesi" denunciare un centro povero di iniziative ("Manca la musica nelle piazze" rimarcano) e di persone.