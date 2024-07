EA FC 25 Svelata La Grafica Di Alcune Carte Della Modalità Ultimate Team

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nelle ultime ore alcuni leakers hanno svelatodelleche ritroveremo nella popolaredell’attesissimo simulatore calcistico EA Sports FC 25. Stando a quanto riportato sui social possiamo mostrare quella che dovrebbe essere laufficialecarta oro rara, delle icone, degli eroi e del TOTW. La carta oro rara è una versione base delledisponibili ogni anno al lancio. Di solito questasono in meta solo durante le prime settimanestagione salvo rare eccezioni come accade con ledi top player come Mbappe, Haaland, Salah ed altri campioni del calcio mondiale. LeTOTW sono versioni speciali che vengono rilasciate settimanalmente e si basano sulle prestazioni fornite dai giocatori durante le partite del campionato in cui militano.