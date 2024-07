Difesa e attacco i più strutturati Ecco cosa manca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Vis Pesaro a caccia delle pedinenti in vista del raduno. Non è certo una corsa affannosa, visto che la società si è mossa per tempo tra conferme (una decina), rientri dai prestiti (3) e nuovi arrivi (4 quelli ufficializzati, almeno il doppio quelli di fatto perfezionati).sembrano al momento i reparti più. Quello arretrato ha abbassato l’età media con le partenze di Zagnoni (finito al Carpi) e Rossoni (scadenza) e gli arrivi di Bove (ex Crotone) e Palomba (ex Olbia). Ceccacci, Tonucci e Gian Marco Neri gli elementi confermati. All’appellono un paio di elementi: uno sarà con ogni probabilità Filippo Magnani, classe ’99, una vita al Valfoglia, reduce da un’ottima stagione in Eccellenza con l’Urbino. L’altro potrebbe essere un prestito dalla serie A.