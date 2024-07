Dalle bombe al diploma | Grazie Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) La foto del suo profilo WhatsApp sembra uscita da una fiaba. Con un messaggio di Charlie Mackesy, illustratore e pittore inglese, che è una carezza per il cuore. "A volte mi sento perso", disse il bambino. "Succede anche a me", disse la talpa, "ma noi ti amiamo e l’amore ti riporta a casa". Casa. Quella natia, quella adottiva. Per Lev Kutsan la prima si trova a Irpin, in Ucraina, la seconda è a. Due anni fa, nella nostra città il neoto del liceo musicale Cicognini-Rodari ha trovato riparodi Putin e ora anche un titolo di studio: la maturità. La sua è una bella storia di coraggio, riscatto e voglia di arrivare. Sì perché questoLev se l’è sudato davvero, lui è che è fuggito dalla guerra nel 2022 con la mamma e la sorella (ac’era già la nonna, badante).