Christopher Lee | 15 curiosità su una leggenda del cinema

(Di giovedì 11 luglio 2024) 93 anni, cento vite. Nel corso della sua esistenza, ha fatto esperienza di tutto, dentro lo schermo, ma soprattutto fuori. Prorompenza e carisma inarrivabili, nei suoi intensi occhi corvini, un sorriso enigmatico e quasi due metri di statura, si è ritrovato (il più delle volte suo malgrado) a ricoprire la parte del villain perché quella fisionomia così affilata e tagliente non si addice all’interpretazione di un eroe. Nell’immaginario collettivo, il suo aspetto longilineo e spigoloso è archetipo di malvagità, di malignità subdola. E quella del celebre artista londinese, in effetti, è una presenza “cattiva” di grande impatto, l’unica costante di pellicole diverse che accontentano le generazioni più eterogenee e disparate. Malgrado la sua attività comprenda una mole di ruoli quanto più variegati possibile, al pubblico mainstream è noto principalmente per aver incarnato una figura emblematica dell’universo fantasy: i lunghi, candidi capelli e le vesti di un biancore puro non sono sufficienti a mascherare il cipiglio severo e ingannatore dello stregone più crudele che si ricordi negli annali della Terra di Mezzo.