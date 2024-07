Chaos Walking la spiegazione del finale | ci sarà un sequel?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024), ladel: ciun? Nella prima metà dello scorso decennio ha sempre più preso vita una fortunata stagione di saghe cinematografiche ispirate a celebri romanzi per ragazzi, ambientati prevalentemente in futuri distopici. Hunger Games, Maze Runner e Divergent sono senza dubbio le più celebri. Meno fortunato e arrivato quando ormai il mercato era a suo modo già passato oltre, il film– tratto dal romanzo The Knife of Never Letting Go di Patrick Ness – avrebbe dovuto unirsi a tali titoli, inaugurando una nuova saga di questo tipo. Il film, diretto da Doug Liman (regista anche di Edge of Tomorrow – Senza domani e Road House) ha infatti portato sul grande schermo il primo capitolo della trilogia letteraria di Ness.