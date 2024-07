Calendari Bisoli incrocia subito il suo passato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) La firma è, certamente, del miglior regista su piazza. Perché non poteva esserci altro inizio se non sui monti altoatesini, dove Pierpaoloha recentemente scritto la storia. Il primo avversario del Modena, il prossimo 17 agosto, al debutto in campionato, sarà il Sudtirol. Allo stadio "Druso" saràincrocio con ilper il tecnico gialloblù e per Giovanni Zaro, contro un avversario pronto ancora una volta sorprendere e che in casa costruisce sempre il bottino maggiore dei suoi punti nell’arco di una stagione. A dire il vero, il trittico iniziale non è dei più comodi. Dopo il Sudtirol il Modena saluta il Braglia con il Bari di Longo, colui il quale avrebbe dovuto sedere sulla panchina gialloblù prima di. Poi, la trasferta di Frosinone (non comodissima nemmeno logisticamente, per altro in infrasettimanale, di martedì), retrocessa dalla A e ora guidata da Vivarini.