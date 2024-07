Calciomercato Atalanta interesse per Brescianini | cifre e dettagli il Milan osserva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Passata all’incasso con le cessioni di Okoli al Leicester e Cambiaghi in direzione Bologna, l’ha un tesoretto di circa 25 milioni da investire subito nella sessione estiva di. La ‘Dea’ guarda cona Marco, centrocampista retrocesso con il Frosinone nell’ultima stagione ma messosi in luce con diverse prestazioni solide in mediana.suL’operazione non dovrebbe essere troppo dispendiosa, il Frosinone, dalla Serie B, può tirare la corda fino a un certo punto. La richiesta fatta in passato alla Fiorentina, quando i viola avevano chiesto informazioni sul calciatore, era stata di 12 milioni più 3 di bonus. L’punta a chiudere intorno ai 10. Ill’operazione e fa il tifo affinchè la cifra della cessione sia più alta possibile: la metà dell’incasso andrà, infatti, nelle casse dei rossoneri.