Basta donne con il perizoma in piscina i bambini non hanno nessun bisogno di vedere il loro corpo quasi nudo | la furia di una mamma che ha lanciato una petizione

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Non voglio essere una madre iperprotettiva ma mi chiedo, è questa la società nella quale vogliamo vivere? Se sì, troverò un modo per preparare i miei figli ma non credo che dovrebbe essere necessario”. È l’appellodalla neozelandese Amy Dixon, unache ha deciso di lanciare unaper evitare che nelladi New Plymouth lepossano indossare bikini con. La faccenda è stata raccontata dal Daily Mail anche perché il tema, spiega il tabloid, travalica i confini della città neozelandese. Secondo la donna, i bimbi più piccoli non dovrebbero essere costretti acerti costumi da bagno che giudica “pornografici” e al Taranaki Daily News ha spiegato che la sua famiglia si è spesso sentita “a disagio” ma non sempre “è stato possibile far spostare tutti”.