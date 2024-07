Avete sentito bene? Se ne va Chi l’ha visto ultima puntata tutti preoccupati per Federica Sciarelli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) È finito pure ‘Chi?’. L’della trasmissione condotta dasu Rai3 è andata in onda mercoledì 10 luglio e come sempre ha appassionato i telespettatori raccontando i principali casi di cronaca e dando gli aggiornamenti sugli scomparsi. La conduttrice si è occupata di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina e Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi. L’attenzione si è anche concentrata sul caso di Alex che non è morto per un incidente durante un ritiro spirituale ma è stato ucciso. I genitori, in diretta, hanno rivolto un appello a coloro che hanno partecipato al ritiro. Per quanto riguarda i dati di ascolto, però, pur registrando ottimi numeri ‘Chi?’ non ha superato la partita degli Europei in onda su Rai1.