Auto nel sottomura Comune e sindacati | | Non si poteva sostare Ma non è colpa dei vigili

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non si placa la polemica sulla sosta selvaggia neldi Porta Mare e via Caldirolo in occasione del concerto di domenica sera nell’ambito del Ferrara Summer Festival. Da più parti, in questi giorni, si sta puntando il dito contro la polizia locale che non sarebbe intervenuta per "impedire o sanzionarea" la sosta in un’area nella quale non era possibile parcheggiare. Il tema è finito anche al centro di un’interpellanza dei gruppi di minoranza. A difesa degli agenti del comando di via Tassoni sono intervenuti sia l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi che il sindacato di polizia locale Diccap-Sulpl. "Quella sera avevamo soltanto una pattuglia disponibile – ha spiegato Lodi – e non era certo possibile impiegarla per andare a fare multe".