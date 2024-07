Antonio Banderas è felice Lo ha annunciato a tutto il mondo con un post su Instagram Ed è tutto merito di Dakota Johnson

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il loro legame è sempre stato stretto. Anche dopo la fine del matrimonio con Melanie Griffth. In fondo,è stato una figura centrale nella vita dimentre cresceva. Una sorta di papà bis negli anni complicati un po’ per tutti dell’adolescenza. Non a caso lei lo chiama “papà bonus”. La felicità diè l’arrivo a Malaga diPer questo ispira tanta tenerezza l’ultimosocial di. Che sul suo profiloha condiviso la foto di loro due abbracciati e una frase che dice: «Felicità:a Malaga!». L’attrice, in Europa per seguire la parte europea del tour dei Coldplay (che il 12, 13, 15 e 16 luglio suonano a Roma), ha fatto tappa nella città natale del divo.