A Casteldebole test atletici hi-tech Il nuovo Bologna corre in maschera | la getterà solo al via del campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ac’è uninche mette benzina nel serbatoio. La mascherà comincerà a gettarla tra un mese, quando a Mallorca, a una settimana dal via del, andrà in scena l’ultimoprobante dell’estate. La benzina invece dovrà servire fino a maggio, per fare più strada possibile nelle tre competizioni:, Champions League e Coppa Italia. Lo sa bene Vincenzo Italiano, la cui Fiorentina la scorsa stagione, divisa tra, Coppa Italia e Conference League, giocò ben 57 gare ufficiali. Per questo il neoallenatore rossoblù ha scelto di partire da gambe e polmoni. Tradotto: perre servono fibre muscolari forti nelle gambe e ossigeno nei polmoni. Ed è proprio il consumo massimo di ossigeno che misurano le mascherine iper tecnologiche che hanno fatto da compagne di viaggio, nei giorni scorsi, aidei ventiquattro rossoblù che si sono ritrovati a