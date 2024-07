21enne nuota serenamente col suo salvagente ma la corrente la trascina in mare aperto dove resta per 36 ore | cosa è accaduto dopo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)ta al largo dallanon è riuscita a riavvicinarsi alla riva. Così unacinese chevae con unvicino alla spiaggia di Shirahama Ohama, in Giappone, si è ritrovata in. E lì è rimasta per 36 ore. Un’amica si è accorta della sua scomparsa e ha dato l’allarme: “Erano circa le 19:55 dell’8 luglio quando abbiamo ricevuto l’informazione, l’amica della donna riferiva che la giovane era scomparsa”, le parole di un funzionario della guardia costiera giapponese. La notizia la dà il Guardian. A vedere la donna con il suosono stati due membri dell’equipaggio di una nave mercantile che si sono anche tuffati per salvarla. Dalle 19:55 dell’8 luglio la donna è stata in acqua fino alla mattina del 10 luglio, quando è stata salvata a 80 km in linea retta tra la spiaggia il punto esatto in cui è stata ritrovata.