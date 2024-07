Zafferana Etnea beccati mentre abbandonano rifiuti nel Parco dell’Etna 3 persone denunciate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Carabinieri denunciano 3per abbandono diin territorio ricadente nel. Nel 1987 il presidente della Regione, per proteggere l’ambiente e il paesaggio intorno al vulcano attivo più alto d’Europa ha istituito il. All’interno del territorio delrientrano 20 comuni, tra i quali quello dinelI Carabinieri della locale, mediante l’utilizzo di una videocamera occulta, hanno effettuato numerosi servizi di controllo, in particolare in via Sguazzera tra le frazioni di Pisano e Fleri, riuscendo a “cogliere sul fatto”, in 4 distinte circostanze, 2 uomini e 1 donna – quest’ultima per ben due volte – residenti ae Santa Venerina, intenti a scaricaresolidi urbani dalla propria autovettura sulla strada, a volte lanciandoli dal finestrino senza neanche scendere dal mezzo.