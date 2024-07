Yamal lo spettacolo Mpabbé la delusione | la Spagna è rinata

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laè volata in finale a Euro 2024 grazie a un super gol dia cui si è aggiunto un gol di Dani Olmo in risposta a Kolo Muani. È lui il verodi questo europeo, mentre Mbappé resta la. Inutile nascondersi: i più si sarebbero aspettati sicuramente un percorso diverso dalla Francia. Mentre, d’altro canto, laè stata la vera rivelazione. Un gruppo giovane, compatto, concentrato sull’obiettivo e che riesce a divertirsi. Qualcosa di simile a quello che noi italiani ci siamo goduti solamente tre anni fa, anche se sembra essere passata una vita.la sorpresa, Mbappé ladi Euro 2024 (ANSA Foto) – SerieAnews.comLache ha fatto venire gli incubi all’Italia di Luciano Spalletti nel corso dei gironi, è quindi approdata in finale di Euro 2024.