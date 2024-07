Xbox Game Pass | i nuovi prezzi alzano ancora il tiro

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il servizio in abbonamento del gigante di giada si fa più costoso: ecco idisu tutte le piattaforme, daa PC Era nell’aria e ora è ufficiale:prevede, poco sorprendentemente più elevati, per tutti gli abbonati. Tralasciando il fatto che l’iscrizione si prenderà a breve una pausa fino a settembre su console con l’arrivo del nuovo abbonamento Standard, che eliminerà dall’equazione le uscite al day one e il cloud (mantenendo però Live Gold e catalogo storico, per 15 euro al mese), il listino è come segue. La quindicina della prestigiosa iscrizione Ultimate sale a quota 18 mensili, mentre su PC si vola dai cari vecchi 10 euro ogni mese agli imminenti 12. In quanto alla versione Core dell’abbonamento, ovvero il già citato Live Gold, il prezzario annuo si alza a quota 70 euro costandone comunque 10 per l’opzione mensile.