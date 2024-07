Wimbledon magico Musetti vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lorenzo: il tennista carrarino, numero 25 del mondo, ha battuto in cinque set l’americano Taylor Fritz, numero 13, con il punteggio di 3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6, 6-1 e si qualifica così per una storicasull’erba dell’All England Club. Per l’azzurro è la primain carriera in un torneo del Grande Slam. Vista la vittoria di Jasmine Paolini su Emma Navarro di ieri, l’Italia avrà per il secondo Slam di fila e nell’intera storia del nostro tennis, un semifinalista e una semifinalista in singolare. La prossima sfida che l’italiano dovrà affrontare non sarà facile: sarà contro l’ex numero 1 del Mondo Novak Djokovic, che ha approfittato del ritiro per infortunio dell’australiano Alez De Minaur prima ancora di scendere in campo.