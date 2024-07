We Live in Time ecco il trailer | Andrew Garfield e Florence Pugh vi faranno piangere in questa nuova rom-com

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Coppia inedita sullo schermo,danno vita a una storia d'amore emozionante e commovente che vi aspetta al cinema StudioCanal ha diffuso in streaming ildi Wein, commedia romantica con protagonisti assoluti, in quella che si presenta fin dalle prime immagini come una storia in grado di scaldare il cuore dello spettatore. Si tratta della prima volta insieme sullo schermo per le due grandi star della Marvel;ha legato il suo nome a quello di Spider-Man nel franchise Sony, mentreè l'attuale Vedova Nera dei Marvel Studios che rivedremo nel 2025 nel film corale sui Thunderbolts. Alla regia c'è John Crowley, già apprezzato per il film drammatico Brooklyn, .