Università 4 italiane tra migliori 100 in Europa | Politecnico di Milano primo Classifica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’istituto milanese è la primaitaliana in: nellacomplessiva scala nove posizioni e si piazza al 38esimo posto. È quanto emerge dalla seconda edizione della Qs World University Ranking Europe, che per l'edizione 2025 vede in684di 43 Paesi. L'Italia vanta 51 ateneiti, di cui 24 in miglioramento, 2 stabili e 25 in calo. Le nostresuperano collettivamente la media europea, eccellendo in particolare nella ricerca. Tuttavia, il punteggio dell'Italia per il rapporto docenti/studenti è meno della metà della media europea, evidenziando un problema persistente ancora da affrontare. Le, inoltre, sono al di sotto della media europea negli indicatori che valutano l'occupabilità dei laureati.