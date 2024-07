Spazio dedicato a cani e gatti al centro commerciale La Fontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella galleria delLanasce il nuovodi 400 metri quadri interamenteal mondo degli animali. Con oltre 8mila referenze in assortimento, dal comparto del food all’igiene, all’accessoristica, ai giochi, il negozio proporrà referenze e prodotti anche di nicchia in risposta alle molteplici esigenze di tutti i pet, con particolare attenzione a. Domattina il taglio del nastro con Stefano Cammaroto, responsabile del progetto per Il Gigante. "Abbiamo il desiderio di mettere al servizio dei clienti la nostra passione e quella del nostro staff nel prendersi cura del proprio animale. Per questo garantiamo personale preparato e disponibile a fornire assistenza e consigli utili per la cura e il benessere del proprio amico in tutte le fasi della sua vita".