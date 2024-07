Siccità quali sono le piante più resistenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le ondate di calore e laposrappresentare un problema molto grave per gli esseri viventi,comprese. A tal proposito, per avere un giardino più resistente, esistono delle specie adatte a sopportare anche le più torride temperature. Come è ben noto, esistono specie vegetali in grado di adattarsi a temperature diverse. La, sicuramente, è un fenomeno che mette a dura prova lee proprio per questo motivo potrebbe risultare interessante scoprirele specie che riescono a resistere anche ai climi più torridi. Si tratta, in questo caso, diche hanno sviluppato adattamenti per la sopravvivenza in ambienti aridi. A questo si aggiunge la capacità di immagazzinare acqua nelle radici o nei tessuti fogliari, o di minimizzare la traspirazione attraverso la chiusura dei pori delle foglie.