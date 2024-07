Ruba la borsa a un' anziana arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fucecchio (Firenze), 10 luglio 2024 - Insieme con una complice hato ladi una, distratta con la 'tecnica delle monetine', 23ennein flagranza la scorsa domenica dai carabinieri della stazione di Fucecchio (Firenze) per furto con destrezza in concorso. La vittima, 71enne, era appena uscita da una pasticceria e, salita in auto, è stata chiamata da una ragazza che le ha mostrato delle monete per terra, dicendole che le erano cadute. In quel momento il 23enne, peruviano, ha repentinamente aperto la portiera anteriore lato passeggero ed ha asportato la, fuggendo a piedi per le vie limitrofe. La scena non è sfuggita ad alcuni passanti che si sono messi all'inseguimento dell'uomo, mentre la vittima richiedeva l'intervento dei militari.